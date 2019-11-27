РИАМО - 27 ноя. Инспекторы эконадзора возбудили сразу два дела об административных нарушениях за загрязнение водоема и незаконную свалку, произошедших в поселке Тучково Рузского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«В ходе расследования установлено, что АО «Жилсервис», которое эксплуатирует коммунальные объекты, допустило сброс неочищенных сточных вод в обводненный карьер», - говорится в сообщении.

Лабораторный анализ проб выявил многократное превышение в стоках нефтепродуктов. Кроме того, у общества не оказалось разрешения на пользование водным объектом.

Еще одно нарушение было зафиксировано у ООО «Рузское подворье», которое занимается строительством зданий и сооружений.

Сотрудники этой компании устроили незаконную свалку, разместив на открытом грунте коммунальные и строительные отходы. Общая площадь свалки составила почти 7 тысяч квадратных метров, а объем незаконно размещенных отходов – более 12 тысяч кубометров.

В обоих случаях поводом для проверки стали обращения местных жителей.

Сейчас расследования завершаются. Вскоре к нарушителям будут применены меры административного воздействия.