РИАМО - 27 ноя. Для жителей Московской области в декабре изменятся сроки передачи показаний по коммунальным услугам из-за наступающих новогодних праздников, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Срок выпуска декабрьских единых платежных документов (ЕПД) сдвигается на более ранний период для того, чтобы дать возможность жителям Подмосковья заблаговременно рассчитаться за коммунальные услуги до наступления новогодних праздничных дней», – говорится в сообщении.

МособлЕИРЦ планирует досрочный выпуск ЕПД, доставка платежных документов начнется с 20 декабря.

Единый расчетный центр рекомендует передать показания приборов учета с 5 по 14 декабря. Если показания будут переданы позже, то плата за данные услуги за декабрь 2019 года будет рассчитана из расчета среднемесячного потребления, либо по нормативу. В случае необходимости в январе 2020 года могут сделать перерасчет.

«Подобная практика более ранних выпусков единых платежных документов уже зарекомендовала себя хорошо. Это очень удобно, так как собственники освобождаются от лишних вопросов, как и когда платить за ЖКУ, и оплачивают услуги заблаговременно, отправляясь на новогодние каникулы без долгов», – сказал исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.