РИАМО – 27 ноя. В столице в 2020 году проведут реставрацию скульптур на 13-этажной башне дома №37 по Ленинскому проспекту, на доме №30 работы по реставрации уже выполнили, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Реставраторы уже восстановили облик 16 скульптур солдат и девушек. В 2020 году они отреставрируют восемь скульптур – парных композиций: рабочий и колхозница, шахтер и инженер. Скульптурные композиции попали под государственную охрану весной 2019 года.

«Дома №№30 и 37 играют важнейшую роль в формировании облика Ленинского проспекта. Это своеобразные парадные ворота, от внешнего состояния которых зависит общее восприятие ансамбля площади Гагарина. После долгой и кропотливой реставрации скульптуры воинов и девушек, находившиеся в аварийном состоянии, вновь украшают дом №30. Теперь реставраторам предстоит вернуть облик парным композициям дома №37 – фигурам рабочего и колхозницы, шахтера и женщины-инженера, – сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

По его словам, на данный момент уже определен подрядчик для выполнения работ нового реставрационного сезона.