РИАМО - 27 ноя. Московское областное УФАС России выявило схему «Таран», которую применили ООО «ГорТранс» и два индивидуальных предпринимателя, нарушив закон о защите конкуренции в части заключения устного картельного соглашения, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС.

«Ранее управлением было установлено, что в ходе торгов участники аукционов ООО «ГорТранс» и индивидуальные предприниматели отказались от конкурентной борьбы и действовали в интересах друг друга», - говорится в сообщении.

Нарушители обменивались информацией и использовали единую инфраструктуру при подаче заявок и ценовых предложений.

Участники использовали модель поведения типа «Таран», что позволило выиграть аукционы с незначительным снижением цены, вследствие чего ООО «ГорТранс» заключило государственные контракты на сумму свыше 4 миллионов рублей.

«Таран» – это схема поведения, применяемая на торгах и направленная на обеспечение победы одного из участников, путем резкого снижения начальной максимальной цены контракта другими участниками картельного сговора.