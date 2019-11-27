РИАМО – 27 ноя. Новый альбом певицы Светланы Лободы под названием Sold Out выйдет 13 декабря, сообщает в среду Федеральное агентство новостей.

Певица рассказала, что песня «Мира мало» выйдет уже 29 ноября.

«Этим треком мы прощаемся с полюбившейся вам Лободой и ее привычным звучанием», — написала певица в Instagram.

По словам Лободы, 6 декабря откроется предзаказ альбома Sold Out. 13 декабря альбом будет открыт.

Предыдущий альбом певицы H2Lo вышел в 2017 году.