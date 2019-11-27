РИАМО - 27 ноя. Пригородные поезда на станции Лесной Городок Киевского направления МЖД c 28 ноября станут останавливаться у временных деревянных платформ №1 и №2, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Временные платформы необходимы, чтобы пассажиры могли пользоваться станцией и пригородным железнодорожным сообщением на период реконструкции инфраструктуры», - говорится в сообщении.

На станции построят две новые платформы и подземный пешеходный переход с вестибюлем, лифтами и эскалаторами. Платформы оборудуют навесами на всю длину для защиты пассажиров от осадков.

На Киевском направлении МЖД развернуты масштабные работы по модернизации пассажирской инфраструктуры и строительству дополнительных главных путей на участке Москва – Апрелевка.

Работы по реконструкции пассажирской инфраструктуры развернуты на десяти станциях: Лесной Городок, Внуково, Крекшино, Мичуринец, Кокошкино, Матвеевская, Победа, Переделкино, Сколково и Толстопальцево.

Также строят три новых остановочных пункта: Санино, Минская и Аминьевская.