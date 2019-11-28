РИАМО - 28 ноя. В Истре в четверг комитет по конкурентной политике Московской области проведет встречу с бизнес-сообществом по теме «Электронный магазин. Проблематика и перспективы развития», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Во встрече примут участие представители бизнес-сообщества, муниципальных образований и общественных организаций, таких как Московское областное отделение «Опоры России», Московский областной союз промышленников и предпринимателей, управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области и другие.

Мероприятие начнется в 14:00 по адресу: Московская область, Истра, улица Ленина, дом 12 (молодежный центр «Мир»).