РИАМО - 27 ноя. Председатели советов многоквартирных домов, ТОС, ТСЖ со всего Подмосковья соберутся 29 ноября в Лыткарине для участия в VI Московском областном форуме «Управдом», говорится в сообщении пресс-службы ГУСК Московской области.

«Форум «Управдом» создан как действенное средство коммуникации между гражданским обществом, властью и советами многоквартирных домов, и эту задачу успешно выполняет. Представители широкой общественности – жители Московской области получили реальную возможность лично участвовать во всех важных бытовых вопросах», - сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Елена Красная.

Она добавила, эти вопросы касаются приемки домов к отопительному сезону, благоустройства территорий, и многого другого. Сегодня управдома в муниципалитетах ведут большую работу по улучшению качества жизни в сфере ЖКХ и благоустройства в Подмосковье.

Ежегодный итоговый форум «Управдом» позволяет председателям советов многоквартирных домов, ТОС, ТСЖ из различных муниципалитетов обмениваться наработанным за год опытом в решении различных вопросов на местах, чтобы применить его на практике.

VI Московский областной форум «Управдом» будет работать по следующим направлениям: пленарное заседание, секция «Вовлечение председателей советов многоквартирных домов в общественный контроль по организации раздельного сбора мусора в Московской области».

Также в состав форума войдут секции «Взаимодействие жителей с управляющими организациями посредством информационных систем» и «Участие жителей Московской области в вопросах благоустройства городской среды».

Местом проведения мероприятия станет Дворец культуры «Мир» в Лыткарине по адресу: улица Ленина, дом 2А. Начало форума в 11:30.