РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 ноя. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов взял на контроль новые поручения жителей по благоустройству дворов по улице Маяковского в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

В среду к Ефимову в ходе тематического приема по благоустройству в общественной приемной Балашихинского отделения партии «Единая Россия» обратились жители домов №№11, 13, 19 по улице Маяковского, где в текущем году проводились работы по комплексному благоустройству. Они попросили устранить ряд недоделок, в том числе огородить детскую площадку, чтобы дети не выскакивали на дорогу, а также повесить баскетбольные кольца на спортивном поле.

«Ранее мы встречались с инициативной группой прямо во дворе на улице Маяковского. Тогда список недоделок был гораздо больше – отсутствовало ограждение и освещение на спортивном поле, не были смонтированы качели и убран строительный мусор», – сказал Ефимов.

Он добавил, что все они были устранены, а новые поручения жителей депутат пообещал держать на контроле.

Замначальника управления благоустройства администрации Балашихи Яна Преловская пояснила, что на прошлой неделе в данный двор выезжали специалисты управления.

«Проверка показала, что во дворе установлены не все малые архитектурные формы, не вывезен спил деревьев, есть вопросы по асфальтированию внутридворовых проездов. Подрядной организации дан срок для завершения работ. Затем пройдет повторная экспертиза», – пояснила Преловская.

По словам Ефимова, в Балашихе комплексное благоустройство прошло в 49 дворах, на эти цели было направлено 450 млн рублей. На 2020 год запланированы работы еще на 48 территориях. Управление по благоустройству совместно с жителями уже прорабатывает проекты по благоустройству.

Всего в Балашихе 476 дворовых территорий.