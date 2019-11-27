РИАМО - 27 ноя. Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья проверят обеспечение противопожарного режима на подмосковных стройплощадках в рамках профилактики возникновения пожаров, аварий, предотвращения несчастных случаев на строящихся объектах, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Потребность в проведении таких рейдов возникла в связи с сезонным повышением рисков возникновения различных чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарной безопасностью на стройках», – сказал главный государственный строительный инспектор Московской области Артур Гарибян.

Задача сотрудников Главгосстройнадзора региона — напомнить участникам строительства о необходимости соблюдения требований безопасности при проведении пожароопасных работ, устройстве и эксплуатации электросетей, электрооборудования и обогревательных приборов.

Инспекторы проверят, как происходит складирование горючих материалов и оборудования, а также как обеспечен противопожарный режим в строительных городках. Кроме того, необходимо обеспечить соблюдение требований охраны труда и техники безопасности на строящихся объектах.

«Соблюдение требований охраны труда и обеспечение противопожарного режима на территории строительства в зимний период являются одной из важных составляющих обеспечения безопасности на объекте», - отметил Гарибян.

Генподрядным организациям будет рекомендовано провести ревизию наличия и исправности первичных средств пожаротушения, систем противопожарной защиты, сетей внутреннего и наружного пожарного водопровода, исправности электрических сетей.

В случае выявления нарушений участники строительства должны будут незамедлительно принять меры к устранению всех недостатков.