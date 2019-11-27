РИАМО - 27 ноя. Федеральной службой безопасности РФ совместно с МВД России была пресечена деятельность преступной группы, причастной к контрабанде пороха в Российскую Федерацию из-за рубежа, организаторов нелегального бизнеса задержали в Москве, Красноярске и Новосибирске, сообщается на официальном сайте ФСБ РФ.

«В ходе проведенных сотрудниками ФСБ России и МВД России в 12 регионах Российской Федерации обысков в местах проживания продавцов и покупателей контрабандного товара из незаконного оборота изъяты 82 килограмма пороха», - говорится в сообщении.

Также правоохранители изъяли 14 единиц огнестрельного оружия, в том числе охотничьи ружья и карабины, не имевшие разрешительных документов, а также травматические револьверы и сигнальные пистолеты, переделанные в боевые аналоги, и более 9 тысяч патронов различного калибра.

Кроме того, в рамках операции была пресечена деятельность трех подпольных мастерских по модернизации гражданского оружия в боевые аналоги, а также изготовлению патронов.

Мероприятия по выявлению и пресечению контрабанды в Россию оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ продолжаются.