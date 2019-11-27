РИАМО - 27 ноя. В ходе проверки в Пушкинском городском округе инспекторы эконадзора обнаружили оголовок металлической трубы для сброса сточных вод в реку Серебрянку и предотвратили загрязнение водоема, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

На момент осмотра сброс стоков не осуществлялся, однако в любой момент могло произойти загрязнение водного объекта. Природоохранное ведомство потребовало от администрации устранить угрозу.

«Инспекторы эконадзора проверили, как исполняется предостережение, вынесенное администрации Пушкинского городского округа по итогам недавнего рейда», - говорится в сообщении.

Проверка показала, что требования Минэкологии исполнены: работники предприятия «Водоканал Пушкинского района» произвели тампонирование трубы. Теперь Серебрянке не угрожает загрязнение.

Министерство уже не первый раз вынуждено решать проблемы с Серебрянкой. Летом прошлого года в результате коммунальной аварии в реку начали поступать неочищенные сточные воды. Только после вмешательства инспекторов эконадзора аварию устранили и сброс стоков в реку прекратился.