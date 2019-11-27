РИАМО - 27 ноя. На Бескудниковском бульваре в Москве легковой автомобиль врезался в остановку, в результате происшествия никто не пострадал, водитель скрылся, сообщается в Twitter-аккаунте УГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«В 19:20 на Бескудниковском бульваре, дом 16, произошел наезд на остановку общественного транспорта легковым автомобилем. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД не обнаружили водителя на месте происшествия. Обстоятельства выясняются.