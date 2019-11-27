РИАМО - 27 ноя. На Бескудниковском бульваре в Москве легковой автомобиль врезался в остановку, в результате происшествия никто не пострадал, водитель скрылся, сообщается в Twitter-аккаунте УГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.
«В 19:20 на Бескудниковском бульваре, дом 16, произошел наезд на остановку общественного транспорта легковым автомобилем. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.
Отмечается, что прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД не обнаружили водителя на месте происшествия. Обстоятельства выясняются.
В 19.20 на Бескудниковском бульваре, дом 16 произошёл наезд на остановку общественного транспорта легковым автомобилем. Пострадавших нет.— Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) November 27, 2019
Прибывшие на место #ДТП сотрудники #ГИБДД не обнаружили водителя на месте происшествия. Обстоятельства выясняются.
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