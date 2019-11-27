РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 ноя. Житель поселка Красково подмосковных Люберец предложил увеличить количество полицейских для патрулирования микрорайона Коренево, в данный микрорайон будут ежедневно присылать наряд, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду в Красковском культурном центре глава горокруга Владимир Ружицкий провел встречу с жителями. Житель поселка Красково сообщил, что недавно хулиганы разбили окна в домах и стекла в автомобилях на улице Лорха.

«Будем ежедневно наряд присылать в данный микрорайон. А по поводу порчи автомобилей готов принять заявление сейчас», – сказал замначальника полиции по охране общественного порядка МУ МВД России «Люберецкое» Сергей Разгуляев.