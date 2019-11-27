РИАМО - 27 ноя. Во всех парках культуры и отдыха Подмосковья 1 декабря засверкают огнями новогодние елки, будет зажжена красочная иллюминация, пройдут мероприятия и откроются ярмарки, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«К Новому году традиционно будут установлены елки и откроются новогодние ярмарки. Также запланированы многочисленные конкурсы и мастер-классы», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В честь открытия зимнего сезона 1 декабря в парках культуры и отдыха Московской области запланировано множество мероприятий.

Парк культуры и отдыха «Победа» Талдомского городского округа 1 декабря зажигает огни в 17:00. Гостей ждет интерактивная концертно-развлекательная программа с элементами театрализации.

Центральный городской парк Реутова подготовил для гостей праздничное мероприятие «Встреча Зимы» с проведением акции «Елочка, гори!». Дети и сказочные персонажи помогут зажечь новогоднюю иллюминацию, для чего нужно будет пройти испытания и найти волшебную кнопку, которая зажигает городские ели.

В Центральном парке культуры и отдыха Богородского городского округа 1 декабря состоится открытие зимнего паркового сезона «Богородская зима».

В МАУК ДК «Мечта» Наро-Фоминского городского округа в 17:30 состоится выступление народного коллектива ансамбля народной музыки «Вечерка», а после выступления будут зимние забавы и игры.

Также мероприятия пройдут в городских округах Серпухов, Домодедово, Воскресенск, Павловский Посад, в Талдомском, Долгопрудном городских округах и других.

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