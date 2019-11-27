РИАМО - 27 ноя. Из-за ледяного дождя, который может пройти в столице 28 ноября, водителей призвали отказаться от поездок на личных автомобилях и парковать машины вдали от деревьев и тех конструкций, где может образоваться наледь, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения Москвы.

В ночь на 28 ноября в Москве может пройти ледяной дождь, ожидается снег. Ледяной дождь и снег могут продолжиться в течение дня 28 ноября, температура составит около 0 градусов. Из-за этого на дорогах и тротуарах образуется сильная гололедица.

«ЦОДД рекомендует отказаться от поездок на личных автомобилях без особой необходимости, а автомобилистам, не сменившим резину на зимнюю, рекомендуется сделать это как можно быстрее. Непогода и гололедица могут негативно сказаться на дорожной ситуации в городе», — говорится в сообщении.

Если все-таки нужно будет сесть за руль, рекомендуется неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких торможений и перестроений, держать дистанцию.

Парковать машины стоит вдали от деревьев и других конструкций, на которых может образоваться слой наледи.