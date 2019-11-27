РИАМО - 27 ноя. В Серпухове во время работ по демонтажу опорных конструкций линий электропередачи вышка ЛЭП упала на автомобильную дорогу, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Московской объединенной электросетевой компании.

«Работы по демонтажу опор ВЛ 110 кВ на территории города Серпухова проводились персоналом подрядной организации ООО «НИПТ». После поступившей от жителей информации бригада незамедлительно была отстранена от работы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту начата проверка действий подрядчика, по результатам которой будет принято решение о наложении штрафных санкций вплоть до досрочного расторжения договора.