РИАМО - 27 ноя. В Подмосковье выполнили план на 2019 год по установке детских игровых площадок по губернаторской программе, всего в регионе появились 222 новых игровых комплекса, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«С 2013 по 2019 годы в Подмосковье по программе губернатора Московской области установлено 1004 детских игровых площадки», — сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

В этом году детские площадки по губернаторской программе оформляли в соответствии с семью тематиками: транспорт, космос, лес, замок, экогород, море, спорт. Это большие комплексы площадью 450 квадратных метров с мягкими, безопасными резиновыми покрытиями яркого цвета. На площадках также установили скамейки, урны, информационные стенды. На площадках могут играть дети от 2 до 14 лет.

При разработке концепций площадок особое внимание уделили тренажерам, улучшающим физическое состояние детей.

В этом году министерство благоустройства Подмосковья ввело 48 новых элементов на детских площадках.

«Мы отказались от устаревших конструкций, которые не интересны детям», — отметил Хайкин.

Одним из самых популярных элементов стал канатно-веревочный комплекс, который выбрали сами дети. Такие конструкции позволяют развивать ловкость, гибкость, равновесие у детей.