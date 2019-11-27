РИАМО - 27 ноя. Новую детскую игровую площадку установили в городском округе Воскресенск, торжественное открытие тематического игрового комплекса «Космос» состоялось в центре города Белоозерского на улице Российской, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

По уже сложившейся традиции большой спортивно-игровой комплекс, построенный по губернаторской программе, открыл глава городского округа Артур Болотников. Он поблагодарил строителей и специалистов, возводивших детский городок площадью 450 квадратных метров.

«Детская площадка отвечает всем требованиям экологичности и безопасности. Будет замечательно, если она на долгое время сохранит свой первоначальный облик», — сказал Болотников, обращаясь к собравшимся на торжество жителям.

Юным жителям Белоозерского новый детский игровой комплекс очень понравился.

В этом году в городском округе Воскресенск по программе губернатора Подмосковья «Формирование современной городской среды» возвели шесть больших спортивно-игровых комплексов.