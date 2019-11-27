РИАМО - 27 ноя. В Москве ведется разработка проектов планировки участков, входящих в состав промзон «Гавриково» и «Бутово» на юго-западе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Сейчас идет разработка проекта планировки территории промышленной зоны Г-I в границах производственной зоны №67 «Гавриково». Согласно документу, на этой территории планируется построить более 300 тысяч квадратных метров недвижимости», - сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он также отметил, что здесь, кроме жилья, появится детский сад на 350 мест, школа на 1 тысячу мест и общественная застройка со своим наземно-подземным паркингом.

«Другой проект планировки территории предполагает, что на одном из участков промзоны «Бутово» появится около 600 тысяч квадратных метров недвижимости. Планируется возвести жилье и объекты социальной инфраструктуры», - добавил Левкин.

По его словам, на этих территориях также разместятся встроенно-пристроенный детсад на 125 мест, отдельно стоящие детсад на 500 мест и школа на 1,4 тысячи мест, а также детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену.

Всего в 2019 году в Москве на территории промышленных зон намерены ввести в эксплуатацию 5,6 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 2,8 миллиона квадратных метров жилья.