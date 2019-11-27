РИАМО – 27 ноя. Составлена карта качества топлива на российских АЗС, больше всего нарушений нашли на заправках в Крыму, Чечне, Дагестане, сообщает Федеральное агентство новостей.

Карта была составлена на основе результатов проверок, прошедших в 2019 году.

«Более 20% автозаправок в 18 регионах РФ нарушают требования технического регламента по физико-химическим свойствам топлива. В их числе оказались Крым, Чечня, Дагестан, Хабаровский край, Сахалин, Владимирская, Костромская и Рязанская области», — говорится в сообщении.

В большей части регионов доля заправок с нарушениями - менее 5%. По итогам проверки качества топлива на заправках Москвы и Московской области нарушений не обнаружено.

«Росстандартом ежегодно проверяется порядка одной тысячи АЗС, планируемое количество АЗС для проведения проверок в последующие периоды находится примерно на том же уровне», — отмечается в сообщении пресс-службы Минпромторга РФ.