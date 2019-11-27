РИАМО - 27 ноя. На МЦД-2 в вечерний час пик в среду нет скоплений пассажиров, всем хватает места в поездах, сообщается в официальном Twitter-аккаунте ЦППК.

«Сейчас на МЦД-2 вечерний час пик, мы справляемся с перевозкой. Скоплений пассажиров нет. Приятных поездок!» — говорится в сообщении.

Движение по первым двум маршрутам МЦД было запущено 21 ноября. Общая протяженность МЦД-1 Белорусско-Савеловский составляет 52 километра, а протяженность МЦД-2 Курско-Рижский – 80 километров.

Проезд на МЦД до 8 декабря будет бесплатным. Пассажиру нужно будет заплатить только за пересадку в метро по действующим тарифам подземки.

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