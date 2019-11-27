РИАМО (МЫТИЩИ) – 27 ноя. Врачи-терапевты обменялись опытом лечения гриппа и ОРВИ, а также проведения антибактериальной терапии на мероприятии для медиков в Мытищах, сообщается в Instagram-аккаунте Мытищинской ГКБ.

В среду на базе Мытищинской ГКБ состоялась Школа терапевтов Московской области «Избранные вопросы. Хочу все знать». Мероприятие открыли депутат Госдумы РФ, главный терапевт Московской области Наталья Санина и главврач Мытищинской ГКБ Андрей Третьяков. В нем приняли участие врачи-терапевты, врачи общей практики, эндокринологи лечебных учреждений 1-го медицинского округа.

«С докладом «Современные подходы к вакцинопрофилактике и этиотропной терапии гриппа с позиции доказательной медицины» выступила главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Московской области Зинаида Труш. Специалист напомнила коллегам о клинических рекомендациях лечения гриппа и ОРВИ, а также о необходимости информирования населения о вакцинации против вируса гриппа», – говорится в сообщении.

Другая немаловажная тема также вызвала интерес у участников школы. Кандидат медицинских наук Роза Ваколюк рассказала о новых тенденциях в применении антибактериальной терапии, напомнила о антибиотикорезистентности и принципах рационального применения этих препаратов в амбулаторной практике. Она также обратила внимание, что многие пациенты самостоятельно назначают себе антибиотики, тем самым наносят вред своему здоровью и лишь заглушают болезнь.

Главный терапевт министерства здравоохранения Московской области Наталья Санина поблагодарила участников конференции и выразила уверенность, что полученные знания врачи обязательно применят на практике в лечении пациентов.