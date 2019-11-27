РИАМО - 27 ноя. В особой экономической зоне «Дубна» ввели в эксплуатацию два новых завода, на которых будут производить медицинское оборудование, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

В комплексе «Биомедицинской компании» (БМК) будут выпускать уникальные инновационные тесты для неонатального скрининга. А МЛТ выведет на рынок новые автоматы окраски биологических препаратов для профилактики и борьбы с онкозаболеваниями.

«Проект БМК направлен на импортозамещение оборудования и создание инновационных продуктов в первую очередь в сфере неонатального скрининга. На сегодняшний день это первое и единственное высокотехнологичное предприятие данного профиля в России», — говорится в сообщении.

Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов отметил, что здоровье детей, в том числе новорожденных, – это абсолютный приоритет, поэтому проект резидента ОЭЗ очень значим для отечественного здравоохранения.

«Еще до появления ребенка на свет, на самой ранней стадии развития важно быть уверенными в его физическом здоровье или определить наследственные заболевания, чтобы вовремя начать лечение. Как раз такие тесты по собственным технологиям БМК будет производить в Дубне. С выходом предприятия на полную мощность данная продукция вытеснит более дорогую импортную, заняв свыше 50% отечественного рынка», - отметил Хромов.

Он добавил, что в инновационной продукции заинтересованы региональные медико-генетические центры России, службы скорой помощи, больницы, клинико-диагностические лаборатории.

«На основе собственных запатентованных оригинальных разработок мы планируем производить и другую медицинскую продукцию. Например, это тесты для пренатальной диагностики синдрома Дауна и для мониторинга работы сердца, что особенно важно для пациентов с острым инфарктом миокарда», - рассказал генеральный директор ООО «Биомедицинская компания» Николай Осин.

В проект инвестировано 180,5 миллионов рублей, что почти в два раза больше запланированного. Здесь намерены создать 26 рабочих мест.

Компания МЛТ уже организовала на своем высокотехнологичном предприятии 28 рабочих мест и вложила в проект более 109 миллионов рублей. Инвестор проектирует и производит медицинские изделия, необходимые для диагностики, лечения и профилактики тяжелейших патологий системы кровообращения и онкологических заболеваний.

На предприятии уже разработано, зарегистрировано и запущено в производство семь новых приборов, еще два прибора находятся на стадии регистрации. Кроме того, зарегистрирован и производится набор реагентов для скрининга на рак шейки матки (РШМ), который резидент планировал поставлять в том числе в Подмосковье. Региону предложено проведение пилотного проекта скрининга на РШМ на основе собственных изделий, которые на порядок дешевле импортных.

МЛТ активно взаимодействует с зарубежными заказчиками. Контракты на экспортные поставки инновационных программируемых автоматов окраски заключены с компаниями из Индии, Ирана, ФРГ.