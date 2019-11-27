РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 ноя. Изменения в устав городского округа Балашиха одобрили на публичных слушаниях, предложений от жителей по внесению изменений в ходе работы комиссии не поступало, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Публичные слушания «О внесении изменений и дополнений в устав городского округа Балашиха» прошли в среду в здании МФЦ на улице Советская. На мероприятии присутствовали представители администрации муниципалитета, депутаты совета депутатов, местные жители.

«Сегодня прошли публичные слушания по обсуждению проекта решения совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в устав Балашихи». В связи с изменениями в федеральном законодательстве были дополнены и полномочия городского округа. В частности, изменения касаются учета и ужесточения контроля за незаконным строительством, использованием земельных участков, контроля за предоставлением деклараций депутатов совета депутатов, уточнения социальных выплат муниципальным служащим», – сказал председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

Он добавил, что изменения также коснутся и введения новых формулировок, порядка направления уведомлений о строительстве объектов ИЖС и других вопросов. Все изменения были одобрены.

«Ранее, за месяц работы комиссии по проведению публичных слушаний, предложений от жителей (горокруга – ред.) не поступало», – заключил Попов.