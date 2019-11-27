РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 ноя. Управляющую компанию «Потенциал» до конца текущего года отстранят от управления многоквартирными домами в подмосковных Люберцах, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

В среду в Красковском культурном центре Ружицкий провел встречу с жителями. Они пожаловались на некорректную работу УК «Потенциал». Также жители ЖК «Грин Сити» отметили нарушения теплового контура в домах.

«УК «Потенциал» еще в ноябре должна была квитанции выставлять через МособлЕИРЦ, но этого не произошло. Они средства аккумулируют и не рассчитываются с ресурсниками. Прокуратура занимается этим. Данная УК до конца года будет отстранена от управления домами», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что компания обещала до 15 ноября устранить замечания по тепловому контуру в данном ЖК, но сорвала сроки. Ружицкий подчеркнул, что у «Потенциала» есть задолженность свыше 20 миллионов рублей перед ресурсоснабжающими организациями.