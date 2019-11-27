РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 ноя. Госадмтехнадзор Московской области за прошедшую неделю привлек к ответственности трех автовладельцев из Подольска за парковку на газонах, сообщается на сайте администрации округа.

Инспекторами Госадмтехнадзора активно принимаются меры по фактам размещения автотранспортных средств на участках с зелеными насаждениями и газонах.

«Всего на прошедшей неделе (с 18 по 22 ноября – ред.) инспекторами были привлечены к административной ответственности 66 автовладельцев Подмосковья. Так, в Подольске за аналогичные правонарушения привлечены к ответственности автовладельцы на улице Тепличная, вблизи дома №9Б, на улице Мира, дом №4А и на улице Вокзальная, вблизи дома №1», – сказал начальник надзорного ведомства региона Олег Баженов.

Он отметил, что наибольшее количество участков с зелеными насаждениями очищено от автомобилей в городском округе Ленинский, где привлечены к административной ответственности 20 автовладельцев. Наказаны нарушители и в городских округах Красногорск, Химки, Балашиха, Королев, Дубна, Мытищи, Чехов, Реутов, Электрогорск.