РИАМО – 27 ноя. Последняя рабочая неделя 2019 года и первая в 2020 году будут двухдневными, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В заключительную рабочую неделю текущего года россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря», — говорится в сообщении.

В предпраздничную дату 31 декабря рабочий день будет на час короче.

Новогодние каникулы у россиян продлятся с 1 по 8 января. Первый рабочий день, 9 января, выпадет на четверг, после – пятница, и снова два дня выходных. Рабочий режим войдет в привычное русло с 13 января.