РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 ноя. Фура сломалась в среду вечером на проспекте Ленина в подмосковном Подольске, там образовался затор длиной порядка двух километров, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«В среду около 17:00 на проспекте Ленина по направлению из Москвы к площади Ленина сломалась фура, движение затруднено», – сказал свидетель.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на 18:45 на проспекте Ленина движение затруднено от поворота на Московский проезд до площади Ленина. Средняя скорость движения на данном участке дороги составляет 7 километров в час.

Также движение затруднено на улицах Кирова, Комсомольская, Революционном проспекте и других.