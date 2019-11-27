РИАМО - 27 ноя. В столице завершили строительство железнодорожных эстакад по Павелецкому направлению МЖД в составе Южной рокады, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В настоящее время ведутся работы по последнему участку автомобильной дороги, проходящему под новыми железнодорожными эстакадами. Ведутся работы по устройству водостока и наружного освещения», - сказал руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев

Он отметил, что строительство железнодорожных эстакад по Павелецкому направлению МЖД в составе Южной рокады и инфраструктурных объектов РЖД уже завершили.

Этот этап является последним на участке Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта. Работы планируют закончить до конца 2019 года.

Участок проходит по территории промзоны, пересекает Павелецкое направление Московской железной дороги и реку Чертановку и выйдет на Пролетарский проспект в створе Кантемировской улицы.

В общей сложности по первому и второму этапу было построено более 6 километров дорог, два путепровода – автодорожный и железнодорожный, водопропускной коллектор реки Чертановки, а также один подземный и один надземный пешеходный переход.

«Мэр Москвы Сергей Собянин определил, что строительство участков Южной рокады на юге и юго-востоке Москвы станет важнейшей дорожной стройкой Москвы ближайших лет», - добавил Бочкарев.