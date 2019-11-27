РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 ноя. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий пригласил пенсионеров округа принять участие в проекте «Активное долголетие», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду в Красковском культурном центре прошла встреча Ружицкого с жителями. Основной темой мероприятия стал проект «Активное долголетие».

«Я приглашаю пенсионеров Люберец принять участие в проекте «Активное долголетие». У нас проводятся спортивные бесплатные занятия, есть брендированный автобус, чтобы жителей возить на экскурсии», – сказал Ружицкий.

Оформить заявление пожилые люди могут в Люберецком управлении социальной защиты населения, расположенном по адресу: улица Мира, дом №7А, кабинет 14 или обратиться по телефонам: 8(495)554-20-85, 8(495)554-21-12. Также заявление можно оформить в совете ветеранов по адресу: улица Куракинская, дом №5 или обратиться по телефонам: 8(495)554-30-27, 8(495)554-13-21.

С 10 июня 2019 года в Подмосковье реализуется программа «Активное долголетие», которая направлена на поддержку здорового образа жизни пожилых людей. Пенсионеры Московской области смогут бесплатно посещать кружки и спортивные секции, включенные в данную программу, а также бесплатно ездить на экскурсии. Присоединиться к программе могут женщины от 55 и мужчины от 60 лет.