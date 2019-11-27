РИАМО - 27 ноя. Началась продажа билетов на автобусный рейс по международному маршруту Москва-Резекне-Даугавпилс-Вильнюс-Каунас-Мариямполе, продажу начал перевозчик СИА «Норма-А», сообщается на сайте «Мосгортранса».

Автобусы будут отправляться с международного автовокзала «Северные ворота» в 20:45 в период с 21 декабря 2019 года по 8 января 2020 года, кроме 31 декабря.

«Стоимость проезда составляет для взрослых 3520 рублей, для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места (при предъявлении оригинала свидетельства о рождении) – 1760 рублей», - говорится в сообщении.

Международный автовокзал «Северные ворота» находится по адресу: Москва, улица Дыбенко, дом 7, строение 1.

Приобрести билеты на международные и междугородние автобусные рейсы можно в кассах, а также онлайн.