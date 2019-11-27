РИАМО - 27 ноя. В новом бюджете столицы расходы на здравоохранение выросли на 30,4%, а на образование – на 25,8%, финансированием также полностью обеспечили крупнейшие транспортные проекты, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее на заседании столичного парламента был принят закон «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Собянин отметил, что за бюджет проголосовали 35 из 45 депутатов – представители всех фракций: «Единой России», КПРФ, «Справедливой России», «Яблока» и «Моей Москвы».

«В ходе рассмотрения бюджета к нему поступило много поправок, которые мы детально обсудили с депутатами и смогли найти ресурсы для увеличения расходов по ряду приоритетных направлений. Новый бюджет получился социальным и – в то же время – бюджетом развития», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он добавил, что, по сравнению с предыдущим годом, расходы на здравоохранение выросли на 30,4%, а на образование – на 25,8%. Финансированием полностью обеспечили строительство метро, дорог, развитие МЦД. Ресурсами также обеспечили программу реновации, которая в течение трех лет должна выйти на проектную мощность.

«Предусмотрены расходы на поддержку промышленности, малого и среднего бизнеса и инноваций», — отметил мэр.

Собянин заверил, что все приоритетные программы будут выполнены. Принятый бюджет является гарантией устойчивого развития города.