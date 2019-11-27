РИАМО - 27 ноя. Фотограф студии R2 с десятилетним стажем Андрей Бохан проведет бесплатную лекцию по фотосъемке 28 ноября в Ботаническом саду Москвы, сообщает Федеральное агентство новостей.

Бохан отмечает, что сейчас путешествия становятся неким культом, и во время поездок мы фотографируем, будто это простые будни. Но если внедрить в съемку определенный подход или алгоритм, то качество фотографии значительно улучшится.

«Качество фотографии невозможно переоценить, но можно его преодолеть», - сказал Бохан.

Свою первую лекцию по фотоискусству Бохан прочитал еще в детском профессиональном лагере, где он рассказал об истории фотографии и показал камеру-обскуру. Теперь он делится опытом со всеми желающими.

Фотограф считает, что в переводе слова «фотография» и заложен главный ее смысл – «письмо со светом».

Бохан всегда начинает лекцию с расшифровки этого слова. По его мнению, фотография мгновенно передает настроение человека и информацию.

Влияние фотографии на индивида проявляется еще в привлекательности оценки, так как человек тянет к прекрасному. Об этом говорят и многочисленные селфи в интернете.

Мастер-класс 28 ноября будет раскрывать тему путешествий. Также в декабре планируются практика по фото, которая пройдет в оранжерее. Профессионал поделится навыком портретной съемки с одним источником света.

По его словам, фотографирование нужно вводить в школах в рамках урока по изобразительному искусству.