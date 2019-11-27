РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 ноя. Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины, труп которого нашли на детской площадке в парке поселка Томилино Люберец, сообщила «РИАМО в Люберцах» старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий.

26 ноября в поселке Томилино на территории парка Сказок обнаружено тело 61-летнего пенсионера.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сказала Врадий.

Также она отметила, что по данному факту следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки.

«В ходе осмотра места происшествия на теле мужчины не обнаружено видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти», – заключила Врадий.