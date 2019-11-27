РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 ноя. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области пресекли шумные работы у жилого дома на улице Свердлова в Подольске, которые проводила организация в ночное время, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

За последние две недели благодаря действиям инспекторов Госадмтехнадзора в муниципальных образованиях региона было пресечено нарушение покоя граждан в обеденное и ночное время 11 различными организациями.

«Так, в Подольске, на улице Свердлова, у дома №7 были пресечены шумные работы, проводимые ООО «Промэнерго». По нескольким адресам пресечены работы в Балашихе, Озерах, Истре, Наро-Фоминске, Ленинском городском округе», – сказал начальник надзорного ведомства Олег Баженов.

Он отметил, что по итогам надзорной деятельности сотрудников ведомства к административной ответственности были привлечены в основном строительные организации, нарушившие правила областного законодательства в сфере соблюдения тишины и покоя граждан, особенно в ночное время.

В Подмосковье действует закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области», который предусматривает жесткие санкции в отношении нарушителей. Так, при первом нарушении выносится устное предупреждение. При повторных нарушениях предполагаются следующие меры: граждане должны оплатить штраф в сумме от 1 до 3 тысяч рублей, должностным лицам выносят штраф от 5 до 10 тысяч рублей, для юрлиц предусмотрен штраф в размере от 60 до 80 тысяч рублей.