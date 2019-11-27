РИАМО - 27 ноя. Закон о бюджете Москвы на три года предусматривает устойчивое развитие экономики города, что даст ежегодное увеличение доходов бюджета на 8%, сообщила глава департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

«Бюджет формировался на основе прогноза социально-экономического развития Москвы, предусматривающего в предстоящие три года устойчивые темпы роста экономики и низкие темпы инфляции. Соответственно, в 2020-2022 годах планируется стабильное увеличение доходов бюджета на уровне 8% и выше ежегодно», - сказала Зяббарова на заседании столичного парламента.

Ранее на заседании Мосгордумы был принят закон «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Согласно документу, в 2020 году доходы городского бюджета составят более 2,7 триллиона рублей, расходы - 3,1 триллиона рублей, дефицит составит более 351 миллиарда рублей. При этом больше половины всех расходов пойдут на социальные цели. Больше средств будут тратить на медицину, в том числе на дорогостоящие операции.

Закон о бюджете Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов поддержали все фракции думы, всего за принятие закона проголосовали 40 из 45 депутатов.