РИАМО (МЫТИЩИ) – 27 ноя. Молодежный парламент при совете депутатов городского округа Мытищи и молодежный совет «Метровагонмаш» подписали договор о сотрудничестве и обсудили возможность организации совместных мероприятий, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В среду на территории «Метровагонмаш» в Мытищах прошло совместное заседание молодежного парламента округа и молодежного совета завода. В рамках мероприятия состоялось подписание договора о взаимодействии между парламентом и советом, обсуждение вопросов организации возможных совместных мероприятий, также была проведена экскурсия по музею завода.

«Наш молодежный совет появился в этом году. Главная задача совета – это объединение и сплочение молодых работников путем их вовлечения в социальную, спортивную, общественную жизнь. Постепенно мы начали наращивать свою активность, реализовывать наши мероприятия, и численность нашего совета уже составляет 30 человек», – сказал председатель молодежного совета «Метровагонмаш» Павел Климентьев.

Он добавил, что, исходя из целей молодежного совета, было сформировано пять направлений: спортивное, волонтерское, организаторское, культурно-массовое, научно-исследовательское.

«История города Мытищи связана со старейшим и главнейшим предприятием – заводом «Метровагонмаш». И очень хорошо, что мы узнали, что имеет свою историю не только сам завод, но и его молодежный совет. У нас родилась идея провести совместное заседание молодежного парламента при совете депутатов городского округа и молодежного совета «Метровагонмаш», – сказал председатель совета депутатов Мытищ Андрей Гореликов.

Председатель молодежного парламента при совете депутатов городского округа Татьяна Серебрякова отметила, что парламент принимает активное участие в днях памяти, организовывает уроки мужества в школах, участвует в экологических акциях и круглых столах.