РИАМО - 27 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о преимуществах новой трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Совещание о влиянии новой трассы на социально-экономическое развитие регионов прошло в Санкт-Петербурге. Перед началом совещания Путин дал старт рабочему движению, после чего по дороге прошла колонна спецтехники.

«У нас большие инвестиции идут в Шереметьево - порядка 1 миллиарда долларов. Долгое время люди просто не могли рассчитать, за сколько выезжать, как вовремя прибыть на регистрацию. Платная трасса позволяет увеличить пассажиропоток. Второе огромное преимущество - снижение смертности на дорогах, на Ленинградке. Грузовики все больше будут уходить на платную дорогу, плюс - мероприятия, которые мы предусмотрели», — сказал губернатор.

Воробьев добавил, что новая трасса создаст благоприятный климат для привлечения инвесторов. Например, в индустриальном парке «Есипово», чья территория прилегает к трассе, расположен завод завод Mercedes-Benz.

«С 2015 по 2019 годы в муниципалитетах, находящихся рядом с трассой М-11, было также открыто 22 крупных промышленных предприятия. В результате создано более 30 тысяч рабочих мест, а общий объем привлеченных инвестиций превысил 400 миллиардов рублей», — подчеркнул губернатор.

Новая скоростная трасса тянется от МКАД до примыкания к Кольцевой дороге вокруг Петербурга, она пролегает по территориям Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей в обход населенных пунктов. Ее протяженность составляет 669 километров, при этом протяженность платных участков – 606,7 километра.

Стоимость проезда по М-11 для легковых машин составит 1820 рублей в будни и 2020 рублей в выходные при оплате наличными. Для тех же автомобилистов, которые пользуются транспондерами, проезд по будням обойдется в 1331 рубль, в выходные – 1494 рубля.

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