РИАМО - 27 ноя. Дорожные службы досрочно завершили ремонт путепровода через реку Гуслицу на 72-м километре Егорьевского шоссе в городском округе Орехово-Зуево, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Ремонт путепровода на Егорьевском шоссе завершили на месяц раньше планируемого срока. <…> В настоящий момент движение запущено в полном объеме по обеим сторонам искусственного сооружения», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.

В рамках ремонта специалисты обновили дорожное покрытие, заменили деформационные швы и обустроили гидроизоляцию. Кроме того, установлены барьерное и перильное ограждения, соответствующие дорожные знаки и нанесена разметка, а также отремонтированы пролетное строение и опоры.

Путепровод протяженностью порядка 57 метров служит проездом к Егорьевску более чем для 2,5 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов. Интенсивность движения на участке составляет свыше 10 тысяч автомобилей в сутки.

В Орехово-Зуеве в этом году также отремонтировали шесть участков региональных дорог общей протяженностью свыше 8 километров. В округе заменили асфальт на территориях двух филиалов городской больницы, специализированного дома ребенка и автовокзала.