РИАМО - 27 ноя. Закон о бюджете Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов поддержали все фракции думы, всего за принятие закона проголосовали 40 из 45 депутатов, сообщил журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Ранее на заседании столичного парламента был принят закон «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

«Результаты голосования были выведены на табло, мы видели, что 40 голосов из 45 было отдано «за», - сказал Шапошников.

Согласно документу, в 2020 году доходы городского бюджета составят более 2,7 триллиона рублей, расходы - 3,1 триллиона рублей, дефицит составит более 351 миллиарда рублей. При этом больше половины всех расходов пойдут на социальные цели.

Поправки к закону о бюджете позволят индексировать на 5,6% все социальные выплаты семьям с детьми, предусмотреть выплаты «детям войны». Также в столице в два раза больше будут тратить на бесплатное лекарственное обеспечение, на 30% больше — на высокотехнологичную медицинскую помощь в 2020 году.