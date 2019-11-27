РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 ноя. Студия спортивно-бальных танцев R.O.S.A. в Люберцах 30 ноября проведет мастер-класс для всех желающих обучиться основам латиноамериканского танца джайв, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Мастер-класс состоится 30 ноября. Бесплатное занятие пройдет в культурном центре «Дом офицеров» Люберец. Оно начнется в 15:00», - говорится в сообщении.

Участники мастер-класса, независимо от уровня подготовки, смогут попробовать новый для себя стиль и ритм джайва - танца афроамериканского происхождения, появившегося в США в начале 1940-х годов. Джайв считается разновидностью свинга с быстрыми и свободными движениями.

КЦ «Дом офицеров» находится по адресу: улица 3-е Почтовое отделение, строение 30.