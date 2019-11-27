РИАМО - 27 ноя. На электронный аукцион выставили земельный участок площадью более 1,7 гектара, который можно арендовать под рынок в Химках, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Земельный участок площадью более 1,7 гектара предоставляется в аренду на семь лет, находится в микрорайоне Подрезково, квартал Кирилловка, на пересечении Международного и Ленинградского шоссе», - говорится в сообщении.

Разрешенное использование земельного участка позволит разместить там рынки, ярмарки, базары, а также автостоянки для большого количества покупателей.

Начальная цена годовой аренды на торгах 21 миллион рублей.

В 2019 году Московская область впервые в рамках пилотного проекта ввела практику вовлечения в хозяйственный оборот коммерческих земельных участков на аукционах в электронной форме.

Химки - один из быстрорастущих городских округов. Удобное расположение города и его близость к Москве, высоко развитая транспортная доступность, социальная инфраструктура способствуют развитию бизнеса и предпринимательства в округе.