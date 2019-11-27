РИАМО - 27 ноя. Специалисты Мосгосстройнадзора начали итоговую проверку в парке развлечений «Остров Мечты», который строится на юге столицы, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Проводится итоговая проверка в парке развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме, участок № 1. Строительно-монтажные работы завершены. После устранения замечаний итоговой проверки будет решаться вопрос о вводе объекта в эксплуатацию», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Он подчеркнул, что комитет уделяет особое внимание качеству и безопасности работ на знаковом для столицы объекте.

«К проверкам парка в Нагатинской пойме привлекается Центр экспертиз, который передает официальные заключения по проведенным исследованиям в Мосгосстройнадзор для принятия дальнейших мер. Все нарушения застройщик устраняет оперативно», – отметил Антосенко.

«Остров Мечты» – первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений мирового уровня, строящийся в Нагатинской пойме Москвы. Объект будет состоять из восьми тематических зон. Покататься на аттракционах можно будет уже в декабре этого года. Ориентировочно билет будет стоить 3 тысячи рублей.

Ранее безопасность аттракционов на «Острове Мечты» оценивали специалисты, которые несут ответственность в парках Диснейленд в США, Франции и Гонконге.