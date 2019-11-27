РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 ноя. Подольский вокальный коллектив завоевал Гран-при на фестивале-конкурсе вокальных коллективов местных организаций Всероссийского общества инвалидов Московской области «Пойте и будьте счастливы!», сообщается на сайте администрации округа.

В среду в культурно-просветительском центре «Дубровицы» впервые прошел фестиваль-конкурс вокальных коллективов местных организаций Всероссийского общества инвалидов Московской области «Пойте и будьте счастливы!». От имени главы Подольска Николая Пестова гостей и участников фестиваля приветствовала замглавы администрации по вопросам социальных коммуникаций Ирина Бабакова. Она поздравила участников с открытием и пожелала удачи и творческих успехов.

«На фестивале ни один коллектив не остался без внимания и подарка, и все же по правилам конкурса есть те, кто занял почетные места: на третьем месте – представители Реутовской городской организации инвалидов, на втором – Чеховской, на первом – Дубны. А вот вокальный коллектив Подольской городской организации инвалидов завоевал Гран-при фестиваля», - говорится в сообщении.

В фестивале приняли участие 10 вокальных ансамблей из Домодедова, Дубны, Наро-Фоминска, Реутова, Рошали, Чехова, Электростали и городского округа Подольск, всего более 100 человек.