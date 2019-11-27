РИАМО - 27 ноя. Свыше 20 переселенцев из аварийной пятиэтажки переедут в новые квартиры в городе Высоковск округа Клин в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Дом, планируемый к расселению, находится на улице Ленина, 8.

«В рамках реализации адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда этапа 2020 года завершено строительство многоквартирного пятиэтажного дома для переселенцев в городе Высоковск на улице Большевистская. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Он добавил, что после постановки дома на кадастровый учет будут заключены договоры соцнайма и мены.

«Новое жилье получат 27 жителей аварийного дома. Всего будет расселено 11 жилых помещений площадью более 750 квадратных метров», – уточнил глава ведомства.