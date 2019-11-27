РИАМО - 27 ноя. Около 300 катков и более 700 хоккейных площадок откроются в Подмосковье к предстоящему зимнему сезону, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Зимний спортивный сезон в регионе традиционно откроется 1 декабря и в данный момент на территории области ведется активная подготовка спортивной инфраструктуры.

«Для всех желающих откроются около 300 катков и более 700 хоккейных площадок. На данный момент для массового катания открыты объекты в Дубне, Красногорске, Краснознаменске, Королеве, Можайске, Орехово-Зуеве, Ленинском округе и Электростали. На остальных сооружениях завершаются подготовительные работы к запуску», – говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков подчеркнул, что большинство объектов оборудованы раздевалками, искусственным освещением, а также пунктами проката коньков.

«Несмотря на то, что климатическая зима не спешит приходить в наш регион, температура на улице является вполне достаточной, чтобы все эти объекты полноценно функционировали и радовали жителей Подмосковья», – отметил министр.

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