РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 ноя. В Балашихе приступили к оформлению улиц к Новому году, в скверах смонтируют объемные световые конструкции, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В Балашихе мы приступили к украшению улиц, скверов и площадей к празднованию Нового года. На центральной площади у Ледового дворца «Арена «Балашиха» установим главную городскую елку. Также большие елки появятся возле зданий администраций в центральной части города и в микрорайоне Железнодорожный», – сказала начальник управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации Балашихи Анастасия Кочеткова.

Она добавила, что в скверах в центре города, микрорайонах Южный и Железнодорожный будут смонтированы объемные световые конструкции.

Центральные улицы Балашихи украсят новогодней иллюминацией, которую будут включать в вечернее и ночное время. Также в городе разместят 60 баннеров на билборды с символикой губернаторской программы «Зима в Подмосковье».