РИАМО - 27 ноя. В Московском областном театре юного зрителя 14 и 15 декабря состоится премьера мюзикла «Питер Пэн», режиссером-постановщиком выступил Алексей Франдетти, а художником-сценографом — Тимофей Рябушинский, говорится в сообщении пресс-службы МОГТЮЗ.

Роль мамы в постановке исполнит заслуженная артистка России Нонна Гришаева. Спектакль идет в живом музыкальном сопровождении оркестра «Папоротник» под руководством Александра Антонова и при участии артистов театра «Недослов».

«Сегодня всю молодежь накрывает синдром Питера Пена. Признаюсь, этот синдром не чужд и мне. Однако, сегодняшним 20-летним он присущ в большей степени. А все потому, что они боятся нести ответственность за себя, за профессию, за то, что они делают. Такой вот тотальный инфантилизм. С одной стороны, очень четкая нацеленность на то, чего я хочу, а с другой стороны «не трогайте, я в домике», - отметил Франдетти.

Постановочная команда работала над созданием мюзикла «Питер Пэн» в течение двух лет. «Питер Пэн» — это не просто детская сказка о говорящих животных и волшебных феях, но глубокое философское произведение об осознании себя, взрослении и ответственности.

13 декабря также состоится пресс-показ мюзикла. На пресс-показе, а также в постановке 14 декабря в 17:00 роль мамы исполнит заслуженная артистка России Нонна Гришаева. 14 и 15 декабря в 12:00 эту роль на себя возьмет заслуженная артистка Московской области Элеонора Трофимова.