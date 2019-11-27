РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 ноя. Парк могут обустроить в деревне Марусино Люберец в 2020 году, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

В среду прошла встреча главы Люберец с уличкомами. Ружицкого спросили о судьбе парка в деревне Марусино, который давно ждут жители.

«Мы делаем проект, потом согласуем его. Сейчас есть концепция, и, возможно, что-то сделаем уже в следующем году», – сказал Ружицкий.

Ранее администрация горокруга сообщила, что площадь участка будущего парка, расположенного в Марусине, составляет 1,3 гектара. Также в администрации отметили, что прорабатывается вопрос о возможном увеличении площади будущей зеленой зоны.